Тюмень, 17 сентября, 2021, 16:58 — ИА Регнум. В Тюмени по решению суда на полгода дисквалифицирован генеральный директор ПАО «Тюменские моторостроители» за нарушения законодательства о промышленной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

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По итогам прокурорской проверки было выявлено отсутствие со стороны руководителя ПАО «Тюменские моторостроители» внимания к вопросам обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов.

На предприятии не проведена аттестация мастера, не приняты меры по комплексному обследованию фактического состояния объекта. В помещениях, где хранились химически опасные вещества, не установлена сигнализация вентиляционной системы. Часть оборудования не поставлена на учет в органах Ростехнадзора. Также к работе на опасном производственном объекте допускались лица, не имеющие соответствующую квалификацию и не прошедшие аттестацию в области промышленной безопасности.

В отношении гендиректора было возбуждено дело по по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ («Нарушение требований промышленной безопасности»). Мировой судья дисквалифицировала его на полгода. Решение суда в законную силу не вступило.

ПАО «Тюменские моторостроители» занимается двигателестроением и является крупнейшим машиностроительным предприятием Тюменской области. Также предприятие специализируется на капитальном ремонте и техническом обслуживании газотурбинных двигателей и газоперекачивающих агрегатов, применяемых в качестве приводов нагнетателей газа на компрессорных станциях ПАО «Газпром».