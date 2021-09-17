Вашингтон, 17 сентября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Соединёнными Штатами управляет не действующий президент Джо Байден, а совсем другие люди, заявил 17 сентября экс-президент США Дональд Трамп в интервью изданию The Federalist.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

По его словам, управлением государством за Байдена могут заниматься или сотрудники его аппарата или «люди Барака Обамы».

«Это могут быть сотрудники Байдена. Это может быть Обама или его люди. Возможно, и те и другие одновременно», — уточнил Трамп.

При этом он напомнил, что кто-то «отключает микрофоны, когда говорит Джо Байден», а также вспомнил недавний случай, когда Байдена «прервали посередине предложения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что при власти демократов у граждан США к 2024 году «не останется страны».