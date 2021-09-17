Москва, 17 сентября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Завершены работы по дорожному ремонту Волгоградскому проспекту Москвы, сообщает 17 сентября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт дороги

Обновлено асфальтобетонное покрытие на площади 300 тыс. кв. метров. Работы проводились на двух участках в обоих направлениях движения — от Крестьянского сквера до БЦ «Авилон Плаза» и от станции метро «Текстильщики» до Московской кольцевой автодороги.

В ремонте принимали участие более 600 специалистов и свыше 300 единиц техники. Во время работ частично ограничивали движение автотранспорта.

«На участке от Третьего транспортного кольца до Люблинской улицы благодаря ликвидации реверсивной полосы и оптимизации ширины полос для движения их количество увеличилось до четырёх в каждом направлении», — рассказали в мэрии.