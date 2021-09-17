Москва, 17 сентября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Явка в первый день выборов в России «вполне штатная», сообщил 17 сентября журналистам заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

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Представитель комиссии уточнил, что она составляет примерно 10−15% к настоящему моменту, а по некоторым муниципальным образованиям достигает 30%.

По его словам, нарушений нет, тем более что на участках благодаря трёхдневному формату выборов нет столпотворения. Булаев добавил, что на избирательных участках соблюдаются санитарные нормы.