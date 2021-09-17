Астрахань, 17 сентября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. В Астраханской области в первый день трёхдневных выборов, 17 сентября, учащиеся учреждений, в которых расположены избирательные участки, не прерывали обучения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Georg Pik Выборы

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Всего в регионе работают 572 постоянных избирательных участка, а также временные — в больницах и диспансерах, на буровых платформах и на железнодорожном вокзале. Многие постоянные участки размещены в школах, детских садах и колледжах.

Для учащихся, которые по расписанию должны заниматься 17 и 18 сентября, образовательный процесс не прерывается. Часть занятий провели в дистанционном режиме, а в некоторых учреждениях занятия проводили на открытом воздухе.