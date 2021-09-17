Санкт-Петербург, 17 сентября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. В Ленинградской области на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации VIII созыва и выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области VII созыва, по состоянию на 15 часов, проголосовал 103 тысячи 751 избиратель. Это составляет 7,52% от общего числа избирателей региона.

Leningrad-reg.izbirkom.ru Голосование в Ленобласти

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Из них вне помещения для голосования (на дому) проголосовали 0,39% избирателей (5315 человек).

Напомним, в Ленинградской области проходит трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы и Законодательного собрания Ленобласти. А в 19-ти муниципальных образованиях региона изберут еще и муниципальных депутатов (всего 99 мандатов). Также состоятся прямые выборы главы Новодевяткинского сельского поселения Всеволожского муниципального района.