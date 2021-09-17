Москва, 17 сентября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Маловероятно, что японская иена сможет совершить экспансию на мировом финансовом рынке и перестанет быть чисто региональной валютой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал версию о том, что канадский и австралийский доллар смогут потеснить доллар США на мировом финансовом рынке.

Йены

«Я не думаю, что канадский и австралийский доллары смогут претендовать на какое-то значимое место в мире, — сказал Колганов. — Равно как и швейцарский франк. Или японская иена. Это чисто региональные валюты. И поэтому я не ожидаю, что они смогут совершить экспансию на мировом финансовом рынке. Хотя это стабильные и устойчивые валюты, но для того, чтобы они стали менять свои позиции в мировой экономике, предпосылок не видно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, какие валюты станут основными конкурентами доллара.