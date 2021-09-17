Симферополь, 17 сентября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Явка на выборы в Республике Крым к 15:00 17 сентября составила 15,12%, соответствующие данные размещены в государственной автоматизированной системе «Выборы».

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По Симферопольскому одномандатному округу проголосовали 13,65% избирателей, по Керченскому на участки пришли 14,46% жителей. В Евпаторийской округе проголосовали 16,99% жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 08:00 17 сентября в Крыму стартовало голосование на выборах депутатов Государственной думы. В регионе организовано 1 170 избирательных участков, в списках избирателей — более 1,4 млн человек.