Москва, 17 сентября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Основными конкурентами доллара будет евро и юань. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал прогноз Банка России о том, что интерес к доллару пойдет на убыль.

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«Основными конкурентами доллара будет евро и юань. И всё. Причем насколько сильным конкурентом будет евро, пока неясно. Потому что европейская экономика сейчас не то чтобы очень сильно бросала вызов американской. А юань — вполне возможно. И я думаю, что те страны, которые сейчас пытаются проводить более независимый экономический курс, будут склоняться в пользу евро, потому что будут видеть в этом возможность диверсифицировать свои резервы и таким образом снизить геополитические риски», — сказал Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, насколько интенсивно будет идти глобальный отказ от доллара.