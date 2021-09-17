Москва, 17 сентября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Выборы в первый день голосования проходят прозрачно, сообщил 17 сентября журналистам заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Отметив, что процесс голосования «идёт в абсолютно правовом поле» и что процедура «абсолютно прозрачна», Булаев подчеркнул, что в избирательной комиссии нет повода сомневаться в легитимности результатов выборов.

Он добавил, что на избирательных участках работает система видеонаблюдения с возможностью перемотки, позволяющая просматривать сюжеты. Кроме того, по всей стране функционируют общественные центры наблюдения.