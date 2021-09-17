Москва, 17 сентября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Процесс утраты долларом своего главенствующего положения в мировой экономике будет разворачиваться очень медленно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал прогноз руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что интерес к доллару будет постепенно снижаться.

geralt Доллар

«Я готов согласиться с таким прогнозом, но нужно понимать, что этот процесс будет очень, очень постепенным, — сказал Колганов. — И речь идет не о том, что люди решат вдруг отказаться от доллара. А просто в экономике растут новые центры силы, которые претендуют на более существенную роль, нежели та, которую они играли до сих пор. И это будет двигателем постепенного увеличения удельного веса других валют по сравнению с долларом».

Как подчеркнул Колганов, доллар, безусловно, имеет очень сильные позиции и так просто их не лишится.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по сравнению с долларом евро стало не менее популярной валютой в международных расчетах.