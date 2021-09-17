Петрозаводск, , 16:44 — REGNUM В ходе голосования в Карелии на выборах депутатов Государственной Думы России и Законодательного Собрания Республики Карелия, по состоянию на 15:00 мск, явка избирателей составила более 45 тысяч человек. Об этом 17 сентября сообщили в республиканском избиркоме.

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Это составляет 8,9% от числа избирателей Карелии, которых на 1 июля 2021 года было зарегистрировано 510 115 человек.

Избирательные участки будут открыты 17, 18 и 19 сентября с 8:00 до 20:00.

В Карелии выбирают депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания региона, в ряде районов выбирают также муниципальных депутатов. Жители столицы республики выбирают депутатов городского совета Петрозаводска 29-го созыва.

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