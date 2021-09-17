Москва, 17 сентября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. У нового мирового экономического кризиса может быть много спусковых крючков и две основных причины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал реплику главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая оценила вероятность нового глобального кризиса как крайне низкую.

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«У нового кризиса может быть много спусковых крючков. А причин может быть две основных. Во-первых, циклическое развитие капиталистической экономики, которого никто не отменял. Во-вторых, это переразвитие финансовой сферы по сравнению с реальным сектором, что создает дополнительные риски и дисбалансы», — сказал Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, что в ближайшие пять лет такого кризиса не должно случиться.