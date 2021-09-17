Кострома, 17 сентября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Санкт-Петербург с Костромой соединит туристический поезд, сообщают Российские железные дороги.

Наталья Диева Вокзал в Костроме

Первый экспресс отправится из северной столицы в Кострому вечером 17 декабря 2021 года. Отправление из областного центра в обратном направлении запланировано на 19 декабря с прибытием в Санкт-Петербург вечером этого же дня. Путь следования поезда пройдет через города Нерехта, Ярославль, Рыбинск, посёлокСонково, города Бежецк, Удомля и Бологое. Время в пути составит 11 часов 54 минуты.

В состав поезда будут включены 10 двухэтажных вагонов, способных вместить 640 человек. В новогодние, майские праздники и летние месяцы поезд будет курсировать ежедневно. В остальные месяцы состав будет отправляться из Санкт-Петербурга в Кострому раз в неделю по пятницам. Рейсы в обратном направлении будут совершаться в воскресенье.