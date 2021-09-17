Москва, 17 сентября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. В ближайшие пять лет едва ли разразится глобальный экономический кризис. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

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«Глобального кризиса можно ждать не раньше, чем в 2027—2028 годах. В ближайшие пять лет он вряд ли разразится, — сказал Колганов. — Однако могут сложиться чрезвычайные обстоятельства. Не обязательно новая пандемия. Это могут быть политические потрясения. В общем, всё то, что может сбить нормальный ход развития экономики. Такие вещи вполне возможны, и считаться с этим тоже стоит. Хотя финансовая сфера и финансовый рынок находятся в далеко не лучшем состоянии. Они перенапряжены, перегружены деньгами. И с этой стороны можно ждать всяких неприятностей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов рассказал, долго ли продлится восстановительный период в мировой экономике.