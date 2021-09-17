Москва, 17 сентября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. В настоящее время в мире есть предпосылки для нового глобального экономического кризиса, но для того, чтобы он разгорелся именно сейчас, пока причин нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал высказывание главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая сказала, что вероятность нового мирового кризиса очень низкая.

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«Я думаю, что с Набиуллиной можно согласиться в этом вопросе, потому что предпосылки для глобального кризиса существуют, но для того, чтобы он разгорелся, нужен целый ряд причин, которых сейчас нет, — сказал Колганов. — Сейчас мировая экономика находится в режиме восстановления. И этот восстановительный процесс продлится по меньшей мере еще год, если не больше. И после спада 2020−2021 годов экономика будет находиться в растущем состоянии, и для того, чтобы созрел кризис, нужно, чтобы накопились дисбалансы различного рода, неэффективные инвестиции. В общем, всё то, что накапливается в течение бизнес-цикла 8−10 лет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина заявила, что вероятность прихода мирового финансового кризиса в ближайшее время крайне низкая.