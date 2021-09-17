Калуга, 17 сентября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Руководитель территориального органа федеральной службы Государственной статистики по Калужской области Нелли Селиверстова рассказала о ходе подготовки региона к проведению всероссийской переписи населения, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября. Об этом 17 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

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По словам руководителя Калугастата, сбор сведений будет осуществляться тремя способами. Первый — через Интернет: жители смогут самостоятельное заполнить электронные переписные листы на портале Госуслуг. Второй — обход жилых помещений переписчиками и опрос населения с заполнением листов на мобильном переписном устройстве. Третий — сбор сведений на стационарных участках, куда может обратиться любой желающий, проживающий на данной территории или прибывший из других субъектов России или зарубежных стран. В настоящее время переписчики прошли обучение, им предоставлены необходимые технические средства и средства связи. Кроме этого, обучение также прошли и контролёры. Предоставлено необходимое количество транспорта.

Губернатор Владислав Шапша отметил, что перепись населения — важная государственная компания. Он поручил уделить особое внимание проведению переписи в северных районах области.

«Для нас принципиально важно, чтобы все организационные вопросы были своевременно решены. Результаты переписи — это серьезный задел для решения многих социально-экономических проблем. Мы знаем, что в северных районах количество проживающих значительно больше, чем официально зарегистрированных. Поэтому внимательнейшим образом подойдите к организации работы на этих территориях», — отметил Владислав Шапша, обращаясь к главам муниципальных образований.