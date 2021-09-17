Москва, , 16:37 — REGNUM Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021» показали полную совместимость средств управления Вооруженных сил двух государств, заявил 17 сентября заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков на торжественной церемонии закрытия учений.

— Учения Запад 2021 Василий Иванов © ИА REGNUM

Церемония прошла на полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии.

«Данное учение являлось завершающий этапом совместной подготовки Вооруженных сил России и Республики Беларусь, проводимым раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств», — сказал Истраков.

По его словам, органы военного управления показали сплоченность штаба и полную совместимость систем управления.

Как сообщало ИА REGNUM, в учениях «Запад-2021» приняли участие порядка 200 тыс. военнослужащих, свыше 80 самолётов и вертолётов, 760 единиц боевой техники, включая более 290 танков, свыше 240 артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и миномётов, а также до 15 кораблей Балтийского флота.

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