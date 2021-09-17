Минск, , 16:36 — REGNUM Верховный суд 17 сентября вынес решение о ликвидации националистической общественной организации «Товарищество белоруской школы» («Таварыства беларускай школы», ТБШ). Об этом на своей странице в Facebook сообщила её экс-председатель Тамара Мацкевич.

Белорусский национализм Aliaksandr Palanetski

ТБШ была создана в 1996 году белорусскими националистами, сторонниками форсированной «белорусизации» и действовала в связке с ультраправым русофобским «Белорусским народным фронтом» (БНФ), «Товариществом белорусского языка» (ТБМ) и другими националистическими организациями оппозиционного толка. Члены этих организаций негативно восприняли итоги инициированного Александром Лукашенко референдума 1995 года, уравнявшего русский язык с белорусским.

После событий 2020 года Верховный суд Белоруссии приступил к ликвидации оппозиционных НГО прозападного националистического толка. Начатые в 2021 году процессы ликвидации БНФ, ТБМ и других русофобских структур приостановлены.

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