Воронеж, 17 сентября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Помощь родным погибших и пострадавшей в автоаварии в Панинском районе Воронежской области окажут власти региона. Об этом 17 сентября в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев

Он сообщил, что в результате аварии, унесшей жизни сразу пяти человек, без родителей остались сразу четверо детей, в том числе двое несовершеннолетних.

«Я не могу остаться равнодушным к беде многодетной семьи, поэтому принял решение материально поддержать её. Распорядился выделить из резервного фонда правительства Воронежской области по 1 миллиону 100 тысяч рублей на каждого из двух несовершеннолетних детей, ставших сиротами. Совершеннолетним, как ближайшим родственникам погибших, выплатим по 250 тысяч. Таким образом дети одной семьи получат совокупно 2 миллиона 700 тысяч. Пострадавший в ДТП получит 500 тысяч рублей», — написал Гусев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 17 сентября на трассе в Воронежской области водитель КамАЗа врезался в легковой автомобиль, остановившийся из-за другого ДТП. От удара машину отбросило на другой грузовик. В результате в легковом автомобиле погибли пять человек — четверо взрослых и двухлетний ребенок. По данным полиции, в момент аварии водитель КамАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.