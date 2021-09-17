Липецк, 17 сентября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Глава Липецкой области Игорь Артамонов утром 17 сентября проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ и областного совета, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

В Липецкой области на депутатские места претендуют более 400 кандидатов, которые баллотировались в составах партийных списков и по одномандатным округам.

С 8:00 в регионе работают 878 избирательных участков, а в областном центре также работает региональный Центр общественного наблюдения (ЦОН), созданный на базе Общественной палаты Липецкой области.