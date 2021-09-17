Тамбов, 17 сентября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. На Тамбовщине в первый день выборов работу Центра общественного наблюдения проинспектировал первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации Тамбовской области Олег Иванов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Работу Центра общественного наблюдения проинспектировал первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации Тамбовской области Олег Иванов

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В Тамбовской области 899 избирательных участков работают с 8 утра. За порядком следят из Центра общественного наблюдения, который расположился в здании библиотеки имени А. С. Пушкина. Проконтролировал работу центра в первый день выборов первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации Тамбовской области Олег Иванов.

На видеопанели из восьми мониторов — трансляция с избирательных участков, на которых установлены видеокамеры. В зале 20 оборудованных мест наблюдения. За компьютерами — волонтеры, которые прошли обучение. Они следят в режиме онлайн за тем, что происходит на участках.

Первый вице-губернатор лично проверил, как работает система видеонаблюдения.

«Технически центр обеспечен очень хорошо, работа здесь организована грамотно. Мы можем в режиме реального времени рассмотреть всё, что происходит на избирательном участке, вплоть до лиц присутствующих и того, что они делают. Это позволяет в любой момент оперативно отреагировать на возможные нарушения избирательных прав граждан, избирательного процесса, фейки. Всё фиксируется для того, чтобы исключить малейшие подозрения в нарушении организации процесса голосования», — сказал Олег Иванов.

Прийти в центр и принять участие в наблюдении может любой гражданин старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт. Всех наблюдателей регистрируют и выдают специальный талон с кодом. Также за процессом голосования очно на участках следят порядка 2,3 тыс. наблюдателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тамбовской области 17−19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы, депутатов Тамбовской областной думы, повторные выборы депутатов Тамбовской городской думы по одномандатным избирательным округам № 6 и № 8 и другие выборы в органы местного самоуправления.