Москва, , 16:30 — REGNUM Сигналов о каких-либо значимых нарушениях в ходе первого дня выборов не поступало в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Об этом рассказал 17 сентября председатель мониторинговой рабочей группы по выборам при СПЧ РФ Александр Точенов в интервью ТАСС.

Отметив, что, согласно регламенту группы, если бы на выборах в каком-то регионе были зафиксированы серьёзные нарушения, СПЧ РФ узнал бы об этом, Точенов сказал:

«Мы сами не выявляем нарушения, мы работаем по поступающим сигналам, серьёзных нет, есть мелочи».

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