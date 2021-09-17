СПЧ РФ не получал данных о серьёзных нарушениях на выборах
Москва, 17 сентября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Сигналов о каких-либо значимых нарушениях в ходе первого дня выборов не поступало в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Выборы
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Об этом рассказал 17 сентября председатель мониторинговой рабочей группы по выборам при СПЧ РФ Александр Точенов в интервью ТАСС.
Отметив, что, согласно регламенту группы, если бы на выборах в каком-то регионе были зафиксированы серьёзные нарушения, СПЧ РФ узнал бы об этом, Точенов сказал:
«Мы сами не выявляем нарушения, мы работаем по поступающим сигналам, серьёзных нет, есть мелочи».