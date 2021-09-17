Ташкент, , 16:29 — REGNUM Участники международного культурного форума «Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций», который проходит в эти дни в Узбекистане, приняли совместную декларацию. Об этом 17 сентября сообщил ИА REGNUM заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов.

Флаг Узбекистана Giorgio Minguzzi

По его словам, в документе отмечается, что проведение данного форума, организованного по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева под эгидой ЮНЕСКО, является важным и своевременным шагом в процессе консолидации культурных и гуманитарных усилий стран региона, имеющих большое значение для сохранения мира, стабильности и развития народов Центральной Азии.

Он отметил, что участники поддержали усилия государств Центральной Азии, нацеленные на достижение новой стадии сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах, отличающейся духом активного партнерства, продвижением инновационных политических решений, консолидацией научных и культурных ресурсов государств региона для реализации потенциала региона и потенциала будущих поколений.

«Выражаем нашу глубокую признательность правительству Республики Узбекистан за традиционное гостеприимство и превосходную организацию Международного культурного форума «Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций» в Хиве, а также за решительные усилия по налаживанию широкого и прочного регионального и международного сотрудничества», — говорится, в частности, в документе.

Декларация была принята 17 сентября в городе Хиве, Узбекистан.