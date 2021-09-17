Волгоград, , 16:46 — REGNUM В рамках механизма «мобильный избиратель» в Волгоградской области подано более 51 тысячи заявлений, сообщили ИА REGNUM 17 сентября в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В Волгоградской области работают 1 464 избирательных участков. 17 и 18 сентября избирком организовал голосование для граждан в 44 населённых пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

В рамках механизма «мобильный избиратель» от жителей подано 51 558 заявлений о голосовании по месту нахождения.

В избиркоме до 14:00 19 сентября продолжают принимать заявки от избирателей о голосовании на дому.