Санкт-Петербург, 17 сентября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе беседы по видео связи доложил президенту России Владимиру Путину о ходе работ по развитию Кронштадта как культурно-туристического и патриотического центра, повышению транспортной доступности Города воинской славы. Ранее Путин обратил внимание на приведение в порядок улиц Кронштадта.

Дарья Драй ИА REGNUM Форт «Кроншлот» в Кронштадте

По словам губернатора, к настоящему времени в Кронштадте открыты музейно-исторический парк «Остров фортов» на десяти гектарах и первая и вторая очереди музейно-исторического парка «Патриот». Ежемесячно их посещают 70 тысяч человек.

На территории нового туристическ-рекреационного кластера площадью 100 гектар планируется строительство музея военно-морской славы и конгрессно-выставочного центра. Кроме того, в Кронштадт доставят и музеефицируют первую атомную советскую подводную лодку К-3 «Ленинский комсомол», сейчас ее буксируют с Северного флота.

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В Кронштадте появятся научные центры, океанариум, историко-природный морской центр, образовательный центр «Авангард», яхтенная марина, физкультурно-оздоровительный комплекс, две гостиницы на 700 мест, кинотеатр, специализированная школа-лицей на 500 мест, два детских сада.

«И как Вы говорили, должна быть нормальная хорошая набережная в Кронштадте гранитная, она тоже входит в наши планы. Расширение — самое главное, на что Вы обращали наше внимание, реконструкция уличной дорожной сети, реконструкция инженерных коммуникаций, потому что там нужно дополнительно делать, но еще ветхие [конструкции] остались, город все-таки исторический и давно был построен», — сказал Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Он также напомнил о начавшихся работах по по восстановлению трех фортов: «Кроншлот», «Петр I» и «Александр I». Это проект также осуществляется совместно с Минобороны России.

«Общий размер инвестиций в проект модернизации Кронштадта на начальном этапе запланирован в размере 75 миллиардов рублей. Также в планах — восстановление, Вы тоже обращали на это внимание, знаменитого Петровского дока, так к нему никто не приступал за эти долгие десятилетия. У нас в планах сделать там интересный музей», — добавил губернатор Петербурга.

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Кроме того, в соответствии с поручением президента за счет федерального бюджета будет построена новая транспортная развязка КАД в районе Комплекса защитных сооружений от наводнений и Кронштадтского шоссе.