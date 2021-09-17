Ташкент, 17 сентября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Представители Узбекистана и Афганистана обсуждают возможности расширения приграничной торговли и снятия существующих барьеров. Об этом сообщает Подробно. уз со ссылкой переговорный процесс.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«В ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, развития приграничной торговли, продолжение работы совместной рабочей комиссии из представителей Сурхандарьинской области и провинции Балх, а также выявления и устранения существующих барьеров», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее представитель Узбекистана был утвержден главой Исполкома региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.