Бишкек, 17 сентября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества выступил с предложением продолжить консультации по вопросам создания Банка развития ШОС и Фонда развития ШОС, а также переходу к расчетам в национальной валюте.

Садыр Жапаров

Глава государства отметил, что киргизские власти надеются на скорейшее строительство железной дороги «Китай — Киргизия — Узбекистан».

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По его словам, реализация этого проекта должна стать значимым и конкретным шагом к полноценному раскрытию транзитного потенциала Центральноазиатского региона и возможности выхода к морским портам для стран, не имеющих к ним доступа в настоящее время.

«В условиях пандемии коронавируса, а также вследствие принятых неизбежных карантинных мер, автоперевозки оказались ограниченными, поэтому самый надежный транспортный путь — это железная дорога», — подытожил Жапаров.

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