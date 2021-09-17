Москва, 17 сентября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Дистанционное электронное голосование на выборах помогает уменьшать количество нарушений, сообщил 17 сентября журналистам директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

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Призвав сограждан голосовать с помощью дистанционного электронного голосования — ДЭГ, эксперт заявил об эффективности и прогрессивности этой технологии. При этом процедура, отметил он, довольно-таки простая.

Чеснаков «Я надеюсь, что в том числе такая технология будет уменьшать количество разного рода нарушений».

Он высказал мнение, что, чем раньше человек выполнил свой гражданский долг, чем быстрее проголосовал, тем больше у него свободного времени. «В этом смысле поведение избирателей, которые пытаются в первые же часы как можно быстрее проголосовать, мне кажется логичным», — добавил Чеснаков.