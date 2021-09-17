Варшава, , 16:17 — REGNUM Пограничники Польши задержали на польско-белорусской границе подозреваемых в пособничестве нелегальным мигрантам по проникновению на территорию страны. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши 17 сентября.

«В общей сложности были задержаны четыре человека, иностранных граждан. Они могли пособничать нелегалам беспрепятственно пересекать белорусско-польскую границу и скрываться от польских пограничников. За это они могли получать деньги», — говорится в сообщении.

Среди задержанных оказались два гражданина Пакистана и два гражданина Ирана. Им может быть предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного в третьем параграфе статьи 264 Уголовного кодекса Польши, за что им будет грозить наказание в виде лишение свободы до восьми лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.