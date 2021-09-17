Зеленодольск, Татарстан, 17 сентября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Малый ракетный корабль (МРК) проекта 21 631 «Град» торжественно спущен на воду на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького, сообщает 17 сентября ТАСС.

Mil.ru Малый ракетный корабль проекта 21631

По словам начальника Управления кораблестроения Главного командования ВМФ России Ильяса Шигапова, МРК «Град» будет передан Балтийскому флоту в 2022 году.

«Малый ракетный корабль «Град» предназначен для Балтийского флота. Это 10-й корабль. Девять кораблей уже служат. Они доказали свою высокую эффективность, своего оружия, вообще мореходные качества при выполнении специальных задач, боевых задач в Сирийской Арабской Республике», — добавил Шигапов.

Как сообщало ИА REGNUM, малые ракетные корабли проекта 21 631 — многоцелевые боевые корабли класса «река — море», главным вооружением которых являются пусковые установки, позволяющие применять противокорабельные, крылатые или гиперзвуковые ракеты. Малые размеры этих кораблей делают их почти неразличимыми для радаров среди массы рыболовецких и иных судов.