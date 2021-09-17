Красногорск, 17 сентября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Жители Подмосковья активно голосуют на выборах 17 сентября. Об этом заявил глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов, слова которого цитирует телеграм-канал Московской областной избирательной комиссии.

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«С утра мы побывали на 11-ти избирательных участках. У нас сложилось впечатление, что везде идёт активное голосование несмотря на то, что сегодня пятница, рабочий день», — сказал Нематов.

Международный наблюдатель отметил, что на всех участках, где он побывал были обеспечены меры санитарной безопасности. Также он положительно оценил новый, трехдневный формат голосования.

«Это новшество для такой необъятной страны как Россия, на мой взгляд, очень правильное. Уверен, что в ближайшие два выходных дня явка будет хорошая. Содружество независимых государств придаёт огромное значение событиям в Российской Федерации. От России зависит стабильное развитие стран СНГ», — сказал глава миссии наблюдателей от СНГ.