Варшава, 17 сентября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Генерал польской армии Мирослав Ружаньский, который ранее был командующим Генерального командования Войска Польского, заявил в интервью для портала Onet. pl, что «Россия является реальной угрозой для Польши».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

»Обратите внимание, что российское-белорусские военные учения «Запад — 2021» прошли у наших границ как раз к дате 17 сентября. Напомню, в этот день в 1939 году СССР захватил восточную часть Польши — Западную Белоруссию и Западную Украину. Несмотря на то, что во время этих учений не было ничего особенного, нельзя терять бдительности, что Россия по-прежнему может представлять реальную угрозу для Польши», — заявил генерал.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября на полигонах на западе Белоруссии и России стартовали военные белорусско-российские учения «Запад 2021», которые считаются крупнейшими в Европе за 40 лет. Военные учения продлились до 16 сентября, в них приняли участие около 200 тысяч военнослужащих, 290 танков, 15 кораблей и 80 самолетов и вертолетов. На территории Белоруссии в манёврах приняли участие 12,8 тысячи военных, в том числе 2,5 тысячи российских военнослужащих.