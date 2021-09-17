Москва, 17 сентября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Электронное голосование удобно, безопасно и даёт возможность команде медиков Коммунарки продолжить работу с пациентами и выполнить свой гражданский долг. Об этом 17 сентября заявил главврач больницы в Коммунарке, который входит в пятерку списка «Единой России» на выборах в Госдуму РФ, Денис Проценко.

Mos.ru Электронное голосование

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Приняв участие в дистанционном голосовании, Проценко заявил, что этот сервис удобен для избирателей. В нём есть целый ряд плюсов, в частности для медицинских работников.

«Первое: ты не отрываешься от своих пациентов, ты не отрываешься от госпиталя. Это очень удобное решение в первую очередь для медиков», — пояснил главврач больницы.

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Второе, по его словам, что «не надо никуда ехать, ты работаешь из кабинета».

«Поэтому я считаю, что цифровизация — наше всё», — сказал Денис Проценко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что электронное голосование в России безопасно и надёжно. Глава государства отметил, что безопасность такой формы волеизъявления граждан гарантируется современными достижениями.