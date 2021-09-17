Астрахань, 17 сентября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. В Астраханской области 17 сентября подтверждено 230 новых случаев заражения коронавирусом — на 18 меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе был зарегистрирован 57 тыс. 241 положительный результат исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 774 человека.

За весь период 1586 человек скончались. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,90.