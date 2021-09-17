Москва, , 16:08 — REGNUM Сразу после оглашения итогов голосования в России будет развёрнута массированная кампания по непризнанию выборов и оспариванию их результатов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября, об этом заявил глава комиссии по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела РФ Василий Пискарёв.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я предполагаю, что атаки на нашу избирательную систему и выборы продолжатся. Мы располагаем информацией о том, что связанные в Госдепом США американские НПО выделили иноагенту «Движение «Голос» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) дополнительные средства именно для реализации проекта по «непризнанию» результатов выборов в России», — сообщил Пискарёв.

Он прогнозирует вал фейков по избирательной кампании.

«То есть сразу после оглашения итогов голосования будет развернута массированная кампания по непризнанию прошедших выборов и оспариванию результатов, будут запускаться фейки, (…) То есть любым способом они будут пытаться очернить итоги выборов. Этого допустить нельзя», — сказал парламентарий.

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