Москва, 17 сентября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Сразу после оглашения итогов голосования в России будет развёрнута массированная кампания по непризнанию выборов и оспариванию их результатов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября, об этом заявил глава комиссии по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела РФ Василий Пискарёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Я предполагаю, что атаки на нашу избирательную систему и выборы продолжатся. Мы располагаем информацией о том, что связанные в Госдепом США американские НПО выделили иноагенту «Движение «Голос» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) дополнительные средства именно для реализации проекта по «непризнанию» результатов выборов в России», — сообщил Пискарёв.

Он прогнозирует вал фейков по избирательной кампании.

«То есть сразу после оглашения итогов голосования будет развернута массированная кампания по непризнанию прошедших выборов и оспариванию результатов, будут запускаться фейки, (…) То есть любым способом они будут пытаться очернить итоги выборов. Этого допустить нельзя», — сказал парламентарий.