Бишкек, , 16:07 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров на заседании Совета глав государств-членов ШОС выступил с инициативой о формировании Шанхайской организацией сотрудничества пояса безопасности в Туркестанском регионе.

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Он предложил выработать стратегию взаимодействия для недопущения посягательств на страны-участницы ШОС и контроля миграционных процессов.

Глава Киргизии отметил, что с учетом последних событий в Афганистане приобретают особую важность вопросы противодействия угрозам и вызовам со стороны международных экстремистских и террористических организаций.

Также Жапаров заявил о готовности киргизских властей направить гуманитарную помощь народу Афганистана.