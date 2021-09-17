В Тамбовской области за сутки выявлены 98 новых носителей коронавируса
Тамбов, 17 сентября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. В Тамбовской области 17 сентября подтверждено 98 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»
Всего в области были зарегистрированы 42 тыс. 113 носителей вируса.
После выздоровления были выписаны 40 тыс. 134 пациента, в том числе 69 человек — за последние сутки.
За весь период скончались 846 человек. Четыре новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.