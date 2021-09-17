Варшава, , 16:05 — REGNUM 17 сентября в Варшаве состоялись польско-литовские межправительственные консультации под председательством премьер-министров Польши и Литвы. Об этом сообщает Polskie Radio.

Литва и Польша Lrp.lt

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщил журналистам, что переговоры касались экономического, инфраструктурного и энергетического сотрудничества.

«Стороны еще раз сверили данные о миграционном кризисе на границе с Белоруссией, договорились и далее действовать единым фронтом против политики белорусских властей по гибридной угрозе против Евросоюза. Кроме того, стороны пришли к выводу о необходимости интенсифицировать двусторонние торгово-экономические связи, а также военное сотрудничество», — сообщил Мюллер.

Сообщается, что премьер-министры Польши и Литвы по итогам мероприятия подписали совместную декларацию о двустороннем сотрудничестве.