Варшава, 17 сентября 2021, 16:05 — REGNUM 17 сентября в Варшаве состоялись польско-литовские межправительственные консультации под председательством премьер-министров Польши и Литвы. Об этом сообщает Polskie Radio.
Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщил журналистам, что переговоры касались экономического, инфраструктурного и энергетического сотрудничества.
«Стороны еще раз сверили данные о миграционном кризисе на границе с Белоруссией, договорились и далее действовать единым фронтом против политики белорусских властей по гибридной угрозе против Евросоюза. Кроме того, стороны пришли к выводу о необходимости интенсифицировать двусторонние торгово-экономические связи, а также военное сотрудничество», — сообщил Мюллер.
Сообщается, что премьер-министры Польши и Литвы по итогам мероприятия подписали совместную декларацию о двустороннем сотрудничестве.