Джакарта, 17 сентября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Торнадо повредил 47 домов в индонезийской провинции Южный Сулавеси, сообщает CNN Indonesia.

skeeze Торнадо

Глава управления стихийными бедствиями Южного Сулавеси заявил, что торнадо обрушился на округ Ваджо и повредил жилые дома.

Кроме того, 59 семей, пострадавших от стихийного бедствия получили помощь.

Непогода сопровождалась сильным ветром и ливнями.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что третьей волны коронавируса быть не должно.