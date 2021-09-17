Торнадо обрушился на Индонезию
Джакарта, 17 сентября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Торнадо повредил 47 домов в индонезийской провинции Южный Сулавеси, сообщает CNN Indonesia.
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Торнадо
Глава управления стихийными бедствиями Южного Сулавеси заявил, что торнадо обрушился на округ Ваджо и повредил жилые дома.
Кроме того, 59 семей, пострадавших от стихийного бедствия получили помощь.
Непогода сопровождалась сильным ветром и ливнями.
Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что третьей волны коронавируса быть не должно.