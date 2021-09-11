Владимир, 17 сентября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Во Владимирской области 17 сентября подтверждено 158 новых случаев заражения коронавирусом — на восемь меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 51 тыс. 988 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 47 тыс. 960 пациентов, в том числе 221 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1862 человека. За последние сутки подтверждено девять новых летальных случаев.