Бишкек, 17 сентября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Индийское правительство намерено предоставить Киргизии грант в размере $30 млн (2 млрд 173 млн рублей) на реализацию проектов, дающих быстрый эффект. Об этом стало известно в ходе встречи министров иностранных дел Киргизии Руслана Казакбаева и Индии Субраманьяма Джайшанкара в рамках саммита совета глав государств-членов ШОС.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

Также главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили расширение проекта «Телемедицина» и возобновление деятельности совместного киргизско-индийского образовательного IТ-центра.

Казакбаев и Джайшанкар договорились в ближайшее время рассмотреть возможность открытия дополнительного прямого авиарейса из индийской столицы в киргизскую и обменялись мнениями по текущей ситуации в Афганистане.

При этом глава киргизского МИДа подчеркнул, что власти Киргизии выступают за скорейшее формирование в Афганистане инклюзивного правительства с участием всех этнических групп.

Также Руслан Казакбаев попросил индийского коллегу поддержать кандидатуру Киргизии в Совет ООН по правам человека на период 2023 — 2025 годов и непостоянные члены Совета безопасности ООН на период 2027 — 2028 годов.