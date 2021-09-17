Москва, 17 сентября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Сообщения о вбросах бюллетеней на одном из избирательных участках Москвы не соответствуют действительности. Об этом 17 сентября сообщили в Московской городской избирательной комиссии (МГИК).

ИА REGNUM Выборы

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О подобного рода действиях сообщалось в одном из телеграм-каналов. В публикации речь шла про избирательный участок № 499 Москвы. Сообщение сопровождалось видеозаписью того, как засовывает бюллетени в урну для голосования, оборудованную комплексом обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

«Установлено, что на видео представлена процедура тестирования КОИБ, которая в том числе предусматривает загрузку в аппарат тестовых бюллетеней. После тестирования эти бюллетени были извлечены, а пустые накопители предъявлены наблюдателям и членам УИК, находящимся на участке, и опечатаны», — сообщает МГИК, указав, что нарушения избирательного законодательства в данном случае отсутствуют.