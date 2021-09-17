Санкт-Петербург, , 16:19 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержанное им решение о переезде и постановке на налоговый учет ПАО «Газпром» в Санкт-Петербурге. Также губернатор доложил президенту о том, куда планируется направить дополнительные средства бюджета.

Беседа Владимира Путина с Александром Бегловым Kremlin.ru

Дополнительные доходы бюджета Петербурга от перерегистрации «Газпрома» в 2021 году составят до 17 миллиардов рублей, а в 2022 году и последующие годы — более 40 миллиардов рублей ежегодно.

«По Вашему поручению рассмотрели и планируем направить эти деньги на решение важных задач для города. Одно из направлений — это строительство метро. На совещании по развитию транспортного узла Петербурга Вы поставили задачу по ускорению строительства метро. Перерегистрация «Газпрома» даст нам для этого необходимые ресурсы», — заявил Александр Беглов, отвечая президенту.

Он напомнил, что Смольный вместе с банком ВТБ создал и развивает компанию «Метрострой Северной столицы», где город владеет контрольным пакетом акций — 65 процентов. Трудовые коллективы обанкротившегося ОАО «Метрострой» будут сохранены, начался перевод 3700 человек в новую городскую компанию.

«Первоначально мы планировали начиная с 2022 года направить на строительство метро порядка 20 миллиардов рублей — такой бюджет. С учетом новых поступлений от «Газпрома» увеличим ежегодное финансирование метро до 50 миллиардов рублей. Это позволит в 2024 году открыть три станции — это «Казаковская» (Красносельский район очень нуждается), «Путиловская» (это Кировский район) и Горный институт (Василеостровский район)», — сказал губернатор Петербурга.

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Кроме того, дополнительные средства от перерегистрации «Газпрома» будут направлены на строительство нового разводного моста через Неву в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай, длиной 1570 метров, с транспортными развязками на проспект Обуховской Обороны, Октябрьскую набережную, а также пересечение Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай. Мост соединит два берега Невского района и Красногвардейский район.

«Переправа планируется на участке Невы протяженностью девять километров. Владимир Владимирович, Вы хорошо это место знаете, между мостом Александра Невского и Володарским. Проектирование планируем начать уже в этом году, потому что в этом году есть дополнительные средства, которые мы получим. Мы возьмем часть средств оттуда, чтобы начать проектирование», — отчитался Александр Беглов.

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