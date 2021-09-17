Бишкек, 17 сентября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии обнаружили на территории Аламединского района Чуйской области тайник с оружием и боеприпасами. Об этом сообщили в ГКНБ сегодня, 17 сентября.

Kirk Smith AK-74

В схроне нашли автомат АК-74, магазин и несколько десятков патронов к нему.

По версии киргизстанских спецслужб, изъятое оружие и боеприпасы принадлежат местным криминальным элементам, которые намеревались использовать его для совершения особо тяжких преступлений.