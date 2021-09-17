Рыбинск, Ярославская область, 17 сентября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области за три дня с начала отопительного сезона к теплу подключили половину всех объектов социальной сферы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации Рыбинска.

Rybinsk.ru Школа в Рыбинске

Как ранее сообщало ИА REGNUM из-за пришедших в регион холодов официально отопительный сезон в Рыбинске начался 14 сентября.

«По состоянию на 15.00 17 сентября запущена 21 котельная из 27. Тепло поступает в 38 детских садов, 30 школ, 32 учреждения здравоохранения, два дворца культуры и 22 учреждений спорта», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации.

С 20 сентября в Рыбинске начнут подключать к отоплению жилые дома.