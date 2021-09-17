Тбилиси, 17 сентября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Тайная слежка за иностранными дипломатами, священниками и политиками — это «недемократично». Так прокомментировала разогревшийся в Грузии скандал с публикацией данных о прослушке депутат Европейского парламента Марина Кальюранд на грузинском телеканале «Формула».

Vm.ee Марина Кальюранд

Европарламентарий не исключила, что опубликованные данные могут быть сфальсифицированы. Она призвала грузинские власти разобраться в этом вопросе.

«Я очень надеюсь, что соответствующая ветвь власти Грузии очень внимательно проанализирует это дело, найдет людей, которые шпионили, и будут приняты соответствующие меры», — сказал Кальюранд.

Напомним, в сентябре интернет были выложены тысячи аудиозаписей, якобы тайной слежки за высокопоставленными священнослужителями ГПЦ, а также за политиками и журналистами, с которыми те общались. К материалам приложено сообщение, в котором говорится, что наблюдения якобы осуществляли сотрудники Службы государственной безопасности Грузии.