Варшава, , 15:56 — REGNUM Представители социологического центра IBRiS провели исследование общественного мнения в Польше по поводу поддержки политических сил населением. По его итогам оказалось, что рейтинг правящей партии «Право и справедливость» в стране вырос до 35,5%, хотя месяц назад этот показатель составлял 33,5%. Результаты исследования опубликованы на портале Onet.pl.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

На втором месте по популярности оказалась партия «Польша — 2050». За ее представителей готовы отдать голоса 22,3% респондентов, хотя по результатам исследования месячной давности этот показатель составлял всего 21,8%.

Либералы из «Гражданской платформы», как и месяц назад, заняли в нынешнем рейтинге третье место с результатом в 19,8% симпатий респондентов. По результатам предыдущего исследования, проведенного месяц назад, их рейтинг составлял 20,1%.

Пятипроцентный барьер, достаточный для получения мест в парламенте, преодолели также «Левые» с 5,5% голосов опрошенных и партия «Конфедерация» с 5%. Польской крестьянской партии совсем немного не хватило, чтобы набрать 5% голосов — её результатом оказалось 4,4% симпатий.

Исследование было проведено 13−14 августа, в нем приняли участие 1 100 респондентов — взрослых жителей Польши из разных регионов.